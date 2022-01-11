В ЦСКА и «Красной Армии» выявлено ещё 10 положительных ковид-тестов

Ещё 10 хоккеистов системы московского ЦСКА сдали положительные тесты на коронавирус.

«После очередного ПЦР-тестирования еще у трёх представителей ЦСКА был выявлен первично положительный результат.

Также ПЦР-тесты на коронавирус показали первично-положительный результат у семи представителей молодёжной команды «Красная Армия», которая должна провести очередные матчи МХЛ с МХК «Динамо» 11 и 12 января.

Ранее КХЛ отменила два матча ЦСКА из-за 17 положительных результатов в команде. А накануне ВХЛ перенесла два матча «Звезды» после 14 положительных тестов у игроков, тренеров и персонала команды», – написано в заявлении на официальном сайте ЦСКА.

Ранее сообщалось о 17 положительных тестах в составе армейского клуба.