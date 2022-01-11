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Президент КХЛ объяснил, почему Роман Ротенберг может совмещать должности в СКА и в лиге

Президент КХЛ объяснил, почему Роман Ротенберг может совмещать должности в СКА и в лиге
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Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал назначение Романа Ротенберга главным тренером СКА.

«Роман Ротенберг — член совета директоров КХЛ. Нет конфликтов интересов в том, что он работает главным тренером СКА. У нас в совет директоров входят многие руководители. Должность у Романа в Питере — и главный тренер, и гендиректор. Как гендиректор он может находиться в совете директоров КХЛ и продолжать там работать и участвовать в обсуждениях», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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