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Морозов: у ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что матч со «Спартаком» едва ли состоится

Морозов: у ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что матч со «Спартаком» едва ли состоится
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, сколько игроков с положительным тестом на коронавирус заставят команду уйти на карантин.

«Мы не можем сказать точно, какое количество игроков с положительными тестами заставляет команду целиком уйти на карантин. Если мы видим быстрый рост заболеваемости, то отменяем матчи. Тот же «Спартак» сейчас летел с Дальнего Востока, ждём вечерних тестов, будем решать по проведению их матчей. Все игроки были в контакте, так как перелёт долгий. Обычно течение двух дней видно, какой масштаб бедствия в командах. Сегодня ждём результатов тестирования. У ЦСКА тенденция заболеваемости такая, что я не думаю, что их матч со «Спартаком» состоится», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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