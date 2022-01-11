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«Мы держим чуть дольше». Президент КХЛ — о том, сколько длится карантин для игроков

«Мы держим чуть дольше». Президент КХЛ — о том, сколько длится карантин для игроков
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Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, сколько длится карантин при коронавирусе в лиге и как с него можно выйти.

«Через пять дней после отрицательного ПЦР можно выйти с карантина, но мы держим чуть дольше. Тестирование «Автомобилиста» запланировано на завтра, чтобы понять, могут ли они сыграть в следующем матче», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Сегодня, 11 января, вновь состоялась видеоконференция со всеми клубами Континентальной хоккейной лиги для обсуждения нынешней ситуации относительно COVID и дальнейших действий. Было принято решение не останавливать регулярный чемпионат и оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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