Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Северсталь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Коламбус» дисквалифицировал Хофманна. Форвард отказался возвращаться в клуб из Швейцарии

«Коламбус» дисквалифицировал Хофманна. Форвард отказался возвращаться в клуб из Швейцарии
Комментарии

«Коламбус Блю Джекетс» объявил о дисквалификации нападающего команды Грегори Хофманна.

«Грегори попросил отпустить его из клуба по личным причинам, и сегодня он сообщил, что из-за этих причин он принял решение не возвращаться в команду. Очевидно, что мы разочарованы, но у нас нет другого выхода, кроме как дисквалифицировать его», — приводит слова генерального менеджера «синих мундиров» Ярмо Кекяляйнена официальный сайт «Коламбуса».

Ранее появилась информация, согласно которой Хофманн отправился в Швейцарию, чтобы быть рядом с женой Джессикой. На днях у пары родилась девочка.

Отметим, что 29-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков при полезности «+6» в 24 матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Гол Чинахова привёл в восторг партнёров! Русский новичок НХЛ не мог забить почти 2 месяца Гол Чинахова привёл в восторг партнёров! Русский новичок НХЛ не мог забить почти 2 месяца
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022