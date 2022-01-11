«Коламбус» дисквалифицировал Хофманна. Форвард отказался возвращаться в клуб из Швейцарии
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«Коламбус Блю Джекетс» объявил о дисквалификации нападающего команды Грегори Хофманна.
«Грегори попросил отпустить его из клуба по личным причинам, и сегодня он сообщил, что из-за этих причин он принял решение не возвращаться в команду. Очевидно, что мы разочарованы, но у нас нет другого выхода, кроме как дисквалифицировать его», — приводит слова генерального менеджера «синих мундиров» Ярмо Кекяляйнена официальный сайт «Коламбуса».
Ранее появилась информация, согласно которой Хофманн отправился в Швейцарию, чтобы быть рядом с женой Джессикой. На днях у пары родилась девочка.
Отметим, что 29-летний нападающий набрал 7 (2+5) очков при полезности «+6» в 24 матчах чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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