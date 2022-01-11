СКА сравнял счёт в матче с «Ак Барсом» после мощного броска Гусева — Бобков не шелохнулся

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встречается со СКА. Встреча проходит на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Счёт к середине первого периода — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На девятой минуте при счёте 1:0 в пользу казанской команды у хозяев получилось сравнять счёт. Во время атаки нападающий санкт-петербургского клуба Никита Гусев выиграл борьбу у борта, сместился в сторону и от синей линии нанёс бросок в нижний угол. Вратарь казанцев Игорь Бобков не успел среагировать — 1:1. Отметим, что это был первый бросок СКА во встрече.

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