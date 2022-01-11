Легенда «Детройта» Никлас Лидстрём вернулся в клуб. Он стал вице-президентом «Ред Уингз»

Легендарный шведский защитник Никлас Лидстрём вернулся в «Детройт Ред Уингз». Он получил должность вице-президента по хоккейным операциям, сообщается на официальном сайте клуба.



Лидстрём провёл в составе «красных крыльев» 20 лет, став легендой в клубе, который при нём ни разу не оставался без плей-офф. Два первых Кубка Стэнли защитник выиграл в 20 веке (1997 и 1998 годы), а на границе веков взял свой первый «Норрис Трофи» (в 2001-м). При этом главных индивидуальных успехов швед добился именно в 21 веке.



С сезона-2001/2002 Лидстрём ещё шесть раз признавался лучшим защитником НХЛ (2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2011). Чаще него обладателем «Норрис Трофи» становился лишь великий защитник «Бостон Брюинз» Бобби Орр (восемь раз).



Кроме того, Лидстрём до завершения карьеры успел ещё дважды взять Кубок Стэнли вместе с «Детройтом» (2002, 2008), а в 2002-м защитник стал обладателем «Конн Смайт Трофи».



В составе сборной Швеции Лидстрём — олимпийский чемпион (2006), чемпион мира (1991). В 2014-м великий швед был включён в Зал славы ИИХФ, а годом спустя попал в Зал хоккейной славы в Торонто.

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