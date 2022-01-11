СКА нанёс лишь 13 бросков в створ ворот «Ак Барса». Лишь шесть из них на счету форвардов

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл СКА. Встреча проходила на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 3:1 (2:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дмитрия Квартальнова.

Всего за матч СКА нанёс 13 бросков в створ ворот казанской команды. При этом лишь шесть бросков были выполнены нападающими команды из Санкт-Петербурга, а Никита Гусев стал единственным форвардом СКА, который нанёс более одного броска. Четыре броска на счету защитника Даниила Пыленкова, ещё два совершил игрок обороны Игорь Ожиганов.

В то же время «Ак Барс» нанёс 17 бросков в створ ворот СКА. Самыми бросающими игроками казанцев стали форварды Дмитрий Воронков, Никита Дыняк и Артём Галимов. Каждый из нападающих нанёс по два броска.