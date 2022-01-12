Кучеров провёл 154-й матч с 2+ голами. С 2013 года таких игр больше только у 8 хоккеистов

28-летний российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, оформивший хет-трик в ворота «Баффало Сэйбрз» (6:1) в выездной игре регулярного чемпионата НХЛ, отметился статистическим достижением, о котором сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте.

С момента начала своей карьеры в НХЛ Кучеров провёл уже 154-й матч, в котором отметился двумя или более заброшенными шайбами. С момента его дебюта в НХЛ – сезона-2013/2014, больше таких игр только у восьми игроков — Сидни Кросби (201), Патрика Кейна (189), Коннора Макдэвида (187), Александра Овечкина (176), Брэда Маршана (165), Джона Тавареса (163), Натана Маккиннона (160) и Клода Жиру (159).

Отметим, что Кучеров провёл лишь свой шестой матч в текущем сезоне – на его счету четыре гола и пять результативных передач при коэффициенте полезности «+1».