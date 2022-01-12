Стэмкос — о хет-трике Кучерова: мы все знаем, насколько он хорош. Один из лучших в мире

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал хет-трик российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1).
«Мы все знаем, насколько он хорош, мы видим это каждый день. Дайте ему время и пространство, и он это сделает. Поэтому он один из лучших в мире», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.
Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.
Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».
- 12 января 2022
-
09:18
-
09:15
-
09:15
-
09:10
-
09:00
-
08:51
-
08:43
-
08:35
-
08:28
-
07:58
-
07:45
-
07:39
-
07:25
-
06:57
-
06:56
-
06:44
-
06:20
-
06:10
-
05:52
-
05:52
-
05:45
-
05:32
-
04:49
-
04:26
-
03:52
-
02:37
- 11 января 2022
-
23:56
-
23:46
-
23:37
-
23:22
-
23:05
-
23:03
-
22:48
-
22:34
-
22:27