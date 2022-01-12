Стэмкос — о хет-трике Кучерова: мы все знаем, насколько он хорош. Один из лучших в мире

Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос прокомментировал хет-трик российского нападающего «молний» Никиты Кучерова в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1).

«Мы все знаем, насколько он хорош, мы видим это каждый день. Дайте ему время и пространство, и он это сделает. Поэтому он один из лучших в мире», — приводит слова Стэмкоса Tampa Bay Times.

Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.



Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».