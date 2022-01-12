Первый тренер Кучерова прокомментировал хет-трик своего воспитанника в матче с «Баффало»

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, прокомментировал хет-трик россиянина в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1).
«Игру посмотреть не удалось, но с утра видел обзор. Если сравнивать встречу с тем же «Бостоном», то сегодня, наверное, в соперниках оказалась немножко другая команда. С «Бостоном» была более жёсткая и вязкая игра.
То, что у Никиты пошло, — отлично! В первых двух играх были моменты, но не получалось забить. В хоккее и спорте всё же нужно везение. Я рад за него. Вернулся, начал радовать прежде всего себя, нас, да и всех болельщиков.
Что касается заброшенных шайб, в первом случае вратарь должен был ловить. В моменте со вторым голом хорошо подстроился под шайбу после передачи Перри. Наверное, самая красивая — третья шайба. Видно, что она более нацеленная», — сказал Курдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 12 января 2022
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