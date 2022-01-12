Хедман: в «Тампе» стараются отдавать Кучерову шайбу как можно чаще и смотреть, что будет
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Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова.
«Он очень хорошо умеет находить свободное пространство и создавать опасные моменты. Так что ты просто стараешься отдавать ему шайбу как можно чаще и смотришь, что случится дальше. Мы очень рады, что он вернулся, и надеемся, что со временем он будет становиться только лучше», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир Bally Sports.
Напомним, 28-летний российский нападающий «молний» в матче с «Баффало Сэйбрз» набрал три очка, оформив хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3». Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ.
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