Хедман: в «Тампе» стараются отдавать Кучерову шайбу как можно чаще и смотреть, что будет

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал игру российского нападающего Никиты Кучерова.

«Он очень хорошо умеет находить свободное пространство и создавать опасные моменты. Так что ты просто стараешься отдавать ему шайбу как можно чаще и смотришь, что случится дальше. Мы очень рады, что он вернулся, и надеемся, что со временем он будет становиться только лучше», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ на русском языке со ссылкой на эфир Bally Sports.

Напомним, 28-летний российский нападающий «молний» в матче с «Баффало Сэйбрз» набрал три очка, оформив хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3». Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ.