Кучеров — о возвращении после травм: никогда не бывает легко. С каждым разом всё сложнее

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров после хет-трика в матче с «Баффало Сэйбрз» (6:1) ответил на вопрос, становится ли со временем легче вступать в сезон после травмы.
«Это никогда не бывает легко. С каждым разом всё сложнее и сложнее», — приводит слова Кучерова The Athletic.
Напомним, в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Баффало Сэйбрз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Встреча завершилась разгромной победой в исполнении гостей со счётом 6:1, которая продлила хозяевам серию поражений до шести матчей.
Лучшим игроком матча признан 28-летний российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, оформивший хет-трик, проведя на льду 18 минут 48 секунд и заработав коэффициент полезности «+3».
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