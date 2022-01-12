The Athletic: при травмах пустота остаётся не только в «Тампе», но и в самом Кучерове

Журналист The Athletic Джо Смит поделился мыслями о нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Хедман может быть опорой команды. Андрей Василевский — её костяк и MVP. Пойнт — её двигатель. Стивен Стэмкос — лицо франшизы. Но Кучеров, пожалуй, её самый захватывающий игрок. Это не похоже на молниеносную игру Коннора Макдэвида, поскольку Кучеров часто любит замедляться.



Но Кучеров замонстрирует творческие, артистичные, инстинктивные ходы, на которые не способны многие другие.

При травмах пустота остаётся не только в команде, но и в самом Кучерове. У него ненасытная страсть к игре, и он ненавидит отсутствовать, что Куч испытал в прошлом году, пропустив регулярный сезон из-за операции на бедре. По крайней мере, Кучеров был с командой, побывал в нескольких поездках и участвовал в тренировках в последние несколько недель», — приводит слова Смита The Athletic.