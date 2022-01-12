Континентальная хоккейная лига может пересмотреть решение о продолжении регулярного чемпионата.

Согласно последней информации, КХЛ может приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы. Также регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по определённой системе.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как КХЛ следует поступить с регулярным чемпионатом?»

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

На сегодня уже семь команд в КХЛ отправились на карантин из-за коронавируса: «Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА, «Торпедо», рижское «Динамо», «Металлург» и «Спартак». Вскоре может добавиться и минское «Динамо». В январе было отменено в общей сложности 17 матчей. Новая дата проведения пока назначена только для встречи «Йокерит» — «Автомобилист» (перенесён с 3 на 22 января).