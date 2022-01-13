Кетов проведёт 507-й матч в составе СКА, побив рекорд форварда из 1970-х

Санкт-петербургский СКА и ХК «Сочи» представили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 13 января, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Свой 507-й матч в составе хозяев проведёт нападающий Евгений Кетов. Таким образом, он станет рекордсменом СКА по числу проведённых игр за клуб, побив достижение форварда Игоря Щуркова, который играл за команду с 1960 по 1975 год.



СКА:



Аскаров (Юханссон);



Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;

Робинсон — Лехтонен, Гусев — Воробьёв — Моисеев;

Пыленков — Токранов, Зыков — Цицюра — Кетов;

Камалов, Бардаков — Марченко — Хуснутдинов — Волков.



«Сочи»:



Третьяк (Хелльберг, Мышев)



Рундблад — Галенюк, Морозов — Глотов — Завгородний;

Якс — Зоркин, Петьков — Точицкий — Колготин;

Паутов — Крощинский, Гордин — Алиев — Авершин;

Валенцов — Жабреев — Ромаев.