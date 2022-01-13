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Кетов проведёт 507-й матч в составе СКА, побив рекорд форварда из 1970-х

Кетов проведёт 507-й матч в составе СКА, побив рекорд форварда из 1970-х
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Санкт-петербургский СКА и ХК «Сочи» представили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 13 января, на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Свой 507-й матч в составе хозяев проведёт нападающий Евгений Кетов. Таким образом, он станет рекордсменом СКА по числу проведённых игр за клуб, побив достижение форварда Игоря Щуркова, который играл за команду с 1960 по 1975 год.

СКА:

Аскаров (Юханссон);

Фантенберг — Ожиганов, Кузьменко — Швец-Роговой — Бурдасов;
Робинсон — Лехтонен, Гусев — Воробьёв — Моисеев;
Пыленков — Токранов, Зыков — Цицюра — Кетов;
Камалов, Бардаков — Марченко — Хуснутдинов — Волков.

«Сочи»:

Третьяк (Хелльберг, Мышев)

Рундблад — Галенюк, Морозов — Глотов — Завгородний;
Якс — Зоркин, Петьков — Точицкий — Колготин;
Паутов — Крощинский, Гордин — Алиев — Авершин;
Валенцов — Жабреев — Ромаев.

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