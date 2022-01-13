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ИИХФ не разрешит игрокам из НХЛ принимать участие в ОИ-2022 в индивидуальном порядке

ИИХФ не разрешит игрокам из НХЛ принимать участие в ОИ-2022 в индивидуальном порядке
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Международная федерация хоккея (ИИХФ) не разрешит хоккеистам Национальной хоккейной лиги выступить на Олимпийских играх 2022 года в индивидуальном порядке с разрешения клуба.

«Сотрудничество между ИИХФ, НХЛ, NHLPA и МОК жизненно важно для дальнейшего успеха и развития хоккея во всём мире. Любые действия, предпринятые любой заинтересованной стороной, которые ставят под угрозу это сотрудничество, недопустимы.

В прошлом месяце ассоциация игроков НХЛ и лига приняли решение не участвовать в Олимпиаде в Пекине, ИИХФ не даст согласия на участие игроков НХЛ в Играх при нарушении их текущего контракта с клубом.

Соблюдение соглашений – фундаментальный принцип правил международных трансферов ИИХФ», – цитирует Тардифа официальный сайт ИИХФ.

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