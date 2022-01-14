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Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Ванкувер»

Василевский – первая звезда матча «Тампа» – «Ванкувер»
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:2.

Российский голкипер Андрей Василевский признан первой звездой матча. Второе и третье место за его одноклубниками. Второй – Эрик Чернак, а третий – Стивен Стэмкос.

Счёт в матче был открыт уже на 4-й минуте – первую шайбу в матче забросил Стивен Стэмкос. Примечательно, что в этом голе поучаствовал пасом российский нападающий Никита Кучеров. На 13-й минуте гости сравняли счёт. Ворота Андрея Василевского поразил Мэттью Хаймор. В самом конце первого периода вновь вывел свою команду вперёд Энтони Чирелли. На 51-й минуте за хозяев забил Борис Катчук. Через 4 минуты Тайлер Мотт отыгрывает ещё одну шайбу для своей команды. А точку в матче на 59-й минуте ставит Брейден Пойнт, которому тоже ассистировал Кучеров.

У Василия Подколзина коэффициент полезности – «-1». Михаил Сергачёв очков не набрал. А Василевский совершил 24 сейва.

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