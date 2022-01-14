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Кузнецов и А. Свечников — среди претендентов на последнее место на Матч звёзд НХЛ — 2022

Кузнецов и А. Свечников — среди претендентов на последнее место на Матч звёзд НХЛ — 2022
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников вошли в число 32 игроков, которые принимают участие в дополнительном голосовании на Матч звёзд НХЛ 2022 года.

Как сообщает официальный сайт лиги, игрок с самым большим числом голосов из каждого дивизиона сможет принять участие в матче. В голосовании принимают участие по одному игроку от каждой из 32 команд НХЛ.

В одном бюллетене можно будет выбрать от одного до четырёх игроков. За 24-часовой период один человек сможет отправить не более 10 бюллетеней.

Атлантический дивизион:

Чарли Макэвой («Бостон»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Лукас Рэймонд («Детройт»), Александр Барков («Флорида»), Тайлер Тоффоли («Монреаль»), Брэди Ткачук («Оттава»), Стивен Стэмкос («Тампа»), Джон Таварес («Торонто»).

Столичный дивизион:

Андрей Свечников («Каролина»), Якуб Ворачек («Коламбус»), Йеспер Брэтт («Нью-Джерси»), Мэтью Барзал («Айлендерс»), Мика Зибанеджад («Рейнджерс»), Кэм Эткинсон («Филадельфия»), Джейк Гюнцель («Питтсбург»), Евгений Кузнецов («Вашингтон»).

Центральный дивизион:

Сет Джонс («Чикаго»), Роман Йози («Нэшвилл»), Фил Кессел («Аризона»), Назем Кадри («Колорадо»), Джейсон Робертсон («Даллас»), Райан Хартман («Миннесота»), Роберт Томас («Сент-Луис»), Марк Шайфли («Виннипег»).

Тихоокеанский дивизион:

Дрю Даути («Лос-Анджелес»), Марк Джиордано («Сиэтл»), Дарнелл Нерс («Эдмонтон»), Трой Терри («Анахайм»), Мэттью Ткачук («Калгари»), Логан Кутюр («Сан-Хосе»), Джей Ти Миллер («Ванкувер»), Джонатан Маршессо («Вегас»).

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