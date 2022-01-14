Овечкин поблагодарил фанатов за выбор капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ 2022 года в качестве капитана сборной Столичного дивизиона.



«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков. Надеть капитанский свитер – настоящая привилегия и большое удовольствие.



Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются.



Хоккейный дворец в Лас-Вегасе – словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера. Так что самым важным станет получить удовольствие и показать всё, что умеешь.



Каково играть в турнире «3 на 3»? Если ты застрял в своей зоне, то это очень тяжело. Просто нет возможности перевести дыхание. Но зато это весело. Зрителям такой формат однозначно нравится. Помню, мы выиграли подобный матч в 2017 году, это были крутые эмоции.



Конкурсы? Даже не знаю. Возможно, поучаствую в соревновании на точность передач», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

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