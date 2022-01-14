Овечкин поблагодарил фанатов за выбор капитаном Столичного дивизиона на Матч звёзд НХЛ

Капитан и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал попадание на Матч звёзд НХЛ 2022 года в качестве капитана сборной Столичного дивизиона.
«Большое спасибо фанатам. Для меня огромная честь получить букву «С», которая демонстрирует признание со стороны болельщиков. Надеть капитанский свитер – настоящая привилегия и большое удовольствие.
Кто бы тебя ни выбирал, будь то лига или болельщики, это в любом случае повод для гордости. Ты представляешь себя, свою команду, фанатов и при этом получаешь прекрасные эмоции от нахождения на льду с лучшими игроками мира. Такие моменты не забываются.
Хоккейный дворец в Лас-Вегасе – словно огромный ночной клуб. Думаю, там снова будет потрясающая атмосфера. Так что самым важным станет получить удовольствие и показать всё, что умеешь.
Каково играть в турнире «3 на 3»? Если ты застрял в своей зоне, то это очень тяжело. Просто нет возможности перевести дыхание. Но зато это весело. Зрителям такой формат однозначно нравится. Помню, мы выиграли подобный матч в 2017 году, это были крутые эмоции.
Конкурсы? Даже не знаю. Возможно, поучаствую в соревновании на точность передач», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.
- 14 января 2022
-
10:10
-
10:00
-
09:33
-
09:28
-
09:18
-
09:00
-
08:59
-
08:48
-
08:40
-
08:32
-
08:22
-
08:14
-
08:02
-
07:38
-
07:38
-
07:17
-
07:14
-
07:13
-
06:32
-
06:19
-
05:55
-
05:43
-
05:28
-
05:14
-
04:33
-
03:45
-
03:20
-
00:05
- 13 января 2022
-
23:57
-
23:45
-
23:21
-
23:09
-
23:05
-
22:57
-
22:43