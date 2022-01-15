«Без комментариев». Агент Буше — об обвинении его клиента в изнасиловании

Агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Рида Буше, отказался комментировать ситуацию с форвардом, который признался в изнасиловании 12-летней девушки. «Без комментариев», – сказал Пилко «Чемпионату».



Напомним, 31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока. Однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок.

Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет.

В текущем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 27 очков: забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач. Ярославцы занимают седьмое место в таблице Западной конференции.