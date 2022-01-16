Мэттьюс шестой сезон подряд забивает не менее 25 голов — он первый в истории «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс, который в ночь на воскресенье по московскому времени помог своей команде на выезде обыграть «Сент-Луис» (6:5), установил новый клубный рекорд.



На 52-й минуте встречи Мэттьюс забил пятый гол своей команды в этом матче. Для нападающего эта шайба стала уже 25-й в текущем сезоне.



«Остон Мэттьюс — первый игрок в истории «Лифс», который начал свою карьеру в НХЛ, шесть сезонов подряд забивая 25 голов», — сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats.



Он также является рекордсменом в истории «Торонто» по длительности гостевой голевой серии, которая теперь составляет 10 матчей.



За «кленовых листьев» Мэттьюс выступает с 2016 года. До этого американский хоккеист несколько лет провёл в чемпионате Швейцарии.

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