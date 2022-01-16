Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» – «Нэшвилл Предаторз» – 4:3 (ОТ)

Победу «Бостону» принесли голы Крэйга Смита, Райка Райлли, Брэда Маршана и Тейлора Холла. За «Нэшвилл» отличились Колтон Сиссонс, Люк Канин и Роман Йози.

«Каролина Харрикейнз» – «Ванкувер Кэнакс» – 4:1

Россиянин Андрей Свечников отдал две результативные передачи в победном матче «Каролины». За хозяев отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, у гостей забросил Бо Хорват.

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 0:2

Гол Тома Уилсона на пятой минуте стал победным для гостей. Ещё одну шайбу забросил Александр Овечкин в пустые ворота.

«Флорида Пантерз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 9:2

«Флорида» разгромила «Коламбус», а по ходу матча вела в счёте 6:0 и 9:1. В составе победителей забросили Картер Вераге (2), Энтони Дюклер, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо, Антон Лунделль (2), Сэм Беннетт и Райан Ломберг. У «Коламбуса» отличились Густав Нюквист и Бун Дженнер.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» – 3:1

Две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас». В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн. За гостей забил Эса Линделль.

«Сент-Луис Блюз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:6

Команды на двоих забросили 11 шайб. У «Сент-Луиса» голами отметились Райан О’Райлли (2), Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола. За «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс и Илья Михеев.

«Аризона Койотс» – «Колорадо Эвеланш» – 0:5

«Колорадо» всухую переиграл «Аризону». По дублю оформили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Назема Кадри.

«Сиэтл Кракен» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:3

«Кингз» обыграли «Сиэтл» благодаря голу Адриана Кемпе и дублю Филлипа Дано. Единственную шайбу в составе хозяев забил Маркус Юханссон.

«Детройт Ред Уингз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:0

«Детройт» всухую переиграл «Баффало». В этой встрече голами отметились Тайлер Бертуцци, Робби Фаббри, Лукас Рэймонд и Майкл Расмуссен.

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:3

«Рейнджерс» одержали победу благодаря двум голам в последнюю десятиминутку. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер, за хозяев отличились Оскар Линдбом и Кэм Йорк.

«Чикаго Блэкхоукс» – «Анахайм Дакс» – 3:0

«Чикаго» продлил победную серию до четырёх матчей кряду. В составе победителей отличились Брэндон Хагель, Патрик Кейн и Доминик Кубалик.

«Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» – 4:6

Пять шайб «Оттавы» в третьем периоде принесли гостям победу в матче. У победителей отличились Джош Норрис (2), Адам Годетт, Алекс Форментон, Артём Зуб и Зак Сэнфорд. За «Эдмонтон» забросили Зак Кассиан, Кайлер Ямамото, Брендан Перлини и Дарнелл Нурс.

В Восточной конференции первое место по-прежнему удерживает «Флорида», набравшая 57 очков после 39 матчей. Столько же очков у «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого также 57 баллов, однако «молнии» провели на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 54 очка в 39 матчах.



На Западе в лидеры вышел «Колорадо Эвеланш», на счету которого 51 балл после 35 встреч. Столько же очков у «Нэшвилл Предаторз», который опустился на вторую строчку. Правда у «Нэшвилла» сыграно на четыре встречи больше. На два балла от них отстаёт «Сент-Луис Блюз», однако «блюзмены» провели 38 игр.