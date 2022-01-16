Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 16 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Бостон Брюинз» – «Нэшвилл Предаторз» – 4:3 (ОТ)

Победу «Бостону» принесли голы Крэйга Смита, Райка Райлли, Брэда Маршана и Тейлора Холла. За «Нэшвилл» отличились Колтон Сиссонс, Люк Канин и Роман Йози.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Смит (Бержерон, Маршан) – 03:20' (5x5)   2:0 Райлли (Хаула, Холл) – 07:37' (5x5)   2:1 Сиссонс (Фаббро) – 14:30' (5x5)   2:2 Канин (Казинс, Боровецки) – 27:32' (5x5)   3:2 Маршан (Макэвой, Бержерон) – 43:50' (5x4)   3:3 Йози (Томасино) – 46:26' (5x5)   4:3 Холл (Пастрняк, Вааканайнен) – 61:41' (3x3)

«Каролина Харрикейнз» – «Ванкувер Кэнакс» – 4:1

Россиянин Андрей Свечников отдал две результативные передачи в победном матче «Каролины». За хозяев отличились Себастьян Ахо, Винсент Трочек, Мартин Нечас и Стивен Лоренц, у гостей забросил Бо Хорват.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 21:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Ахо (Терявяйнен, Деанджело) – 08:17' (5x4)   1:1 Хорват (Шенн) – 13:24' (5x5)   2:1 Трочек (Свечников, Нечас) – 21:02' (5x5)   3:1 Нечас (Трочек, Свечников) – 24:49' (5x5)   4:1 Лоренц (Шей, Песке) – 44:09' (5x5)

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 0:2

Гол Тома Уилсона на пятой минуте стал победным для гостей. Ещё одну шайбу забросил Александр Овечкин в пустые ворота.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Уилсон (Протас) – 04:35' (5x5)   0:2 Овечкин (Кузнецов, Бекстрём) – 59:49' (en)

«Флорида Пантерз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 9:2

«Флорида» разгромила «Коламбус», а по ходу матча вела в счёте 6:0 и 9:1. В составе победителей забросили Картер Вераге (2), Энтони Дюклер, Маккензи Уигар, Джонатан Юбердо, Антон Лунделль (2), Сэм Беннетт и Райан Ломберг. У «Коламбуса» отличились Густав Нюквист и Бун Дженнер.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
9 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Вераге (Уигар, Барков) – 00:44' (5x5)   2:0 Дюклер (Юбердо, Экблад) – 02:07' (5x4)   3:0 Уигар (Райнхарт, Экблад) – 09:27' (4x5)   4:0 Вераге (Райнхарт, Уигар) – 13:28' (5x5)   5:0 Юбердо (Беннетт) – 22:02' (5x5)   6:0 Лунделль (Ломберг, Хёрнквист) – 32:10' (5x5)   6:1 Нюквист (Доми, Бин) – 42:11' (5x4)   7:1 Беннетт (Дюклер) – 43:40' (5x5)   8:1 Лунделль (Уигар, Экблад) – 47:33' (5x5)   9:1 Ломберг (Луостаринен) – 50:14' (5x5)   9:2 Дженнер (Нюквист, Пик) – 50:50' (5x5)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Даллас Старз» – 3:1

Две результативные передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Даллас». В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Росс Колтон и Алекс Киллорн. За гостей забил Эса Линделль.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Линделль (Павелски) – 13:48' (5x5)   1:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 19:47' (5x4)   2:1 Колтон (Кучеров, Фут) – 50:37' (5x5)   3:1 Киллорн (Стэмкос, Чирелли) – 59:19' (en)

«Сент-Луис Блюз» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:6

Команды на двоих забросили 11 шайб. У «Сент-Луиса» голами отметились Райан О’Райлли (2), Брэндон Саад, Роберт Томас и Нико Миккола. За «Торонто» отличились Майкл Бантинг, Митчелл Марнер, Джон Таварес, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс и Илья Михеев.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 О'Райлли (Барбашёв, Сундквист) – 03:58' (5x5)   1:1 Бантинг (Мэттьюс) – 05:43' (5x5)   1:2 Марнер – 07:32' (5x5)   1:3 Таварес (Керфут, Райлли) – 09:27' (5x5)   2:3 О'Райлли (Миккола) – 23:40' (5x5)   3:3 Саад (Томас) – 25:20' (5x5)   3:4 Лильегрен (Дермотт, Энгвалль) – 28:18' (5x5)   4:4 Томас (Кайру, Саад) – 36:13' (5x5)   5:4 Миккола (Кайру, Фолк) – 43:25' (5x5)   5:5 Мэттьюс (Марнер, Райлли) – 51:24' (5x4)   5:6 Михеев (Энгвалль) – 56:45' (5x5)

«Аризона Койотс» – «Колорадо Эвеланш» – 0:5

«Колорадо» всухую переиграл «Аризону». По дублю оформили Натан Маккиннон и Микко Рантанен, ещё одна шайба на счету Назема Кадри.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
0 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Рантанен, Макар) – 13:13' (5x4)   0:2 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 30:49' (5x5)   0:3 Кадри (Бураковски) – 32:11' (5x5)   0:4 Рантанен – 34:30' (5x5)   0:5 Маккиннон – 59:39' (5x5)

«Сиэтл Кракен» – «Лос-Анджелес Кингз» – 1:3

«Кингз» обыграли «Сиэтл» благодаря голу Адриана Кемпе и дублю Филлипа Дано. Единственную шайбу в составе хозяев забил Маркус Юханссон.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Иафалло, Копитар) – 04:06' (5x5)   0:2 Дано (Андерсон, Мур) – 24:10' (5x5)   1:2 Юханссон (Йернкрок, Джордано) – 30:49' (5x4)   1:3 Дано (Мур, Арвидссон) – 59:15' (en)

«Детройт Ред Уингз» – «Баффало Сэйбрз» – 4:0

«Детройт» всухую переиграл «Баффало». В этой встрече голами отметились Тайлер Бертуцци, Робби Фаббри, Лукас Рэймонд и Майкл Расмуссен.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 0
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Бертуцци (Ларкин, Задина) – 08:57' (5x4)   2:0 Фаббри (Бертуцци, Рэймонд) – 19:09' (5x4)   3:0 Рэймонд (Ларкин, Наместников) – 40:13' (5x5)   4:0 Расмуссен (Бертуцци, Гронек) – 52:24' (5x5)

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 2:3

«Рейнджерс» одержали победу благодаря двум голам в последнюю десятиминутку. В составе победителей отличились Мика Зибанеджад, Филип Хитил и Крис Крайдер, за хозяев отличились Оскар Линдбом и Кэм Йорк.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 05:54' (5x4)   1:1 Линдблом (Конечны, Лотон) – 11:45' (5x5)   2:1 Йорк – 50:11' (5x5)   2:2 Хитил (Панарин, Строум) – 50:48' (5x5)   2:3 Крайдер (Фокс, Какко) – 53:30' (5x5)

«Чикаго Блэкхоукс» – «Анахайм Дакс» – 3:0

«Чикаго» продлил победную серию до четырёх матчей кряду. В составе победителей отличились Брэндон Хагель, Патрик Кейн и Доминик Кубалик.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Хагель (Густафссон, Стиллман) – 25:33' (5x5)   2:0 Кейн (Дебринкэт, Тэйвз) – 44:22' (5x4)   3:0 Кубалик (Дебринкэт, де Хаан) – 56:39' (en)

«Эдмонтон Ойлерз» – «Оттава Сенаторз» – 4:6

Пять шайб «Оттавы» в третьем периоде принесли гостям победу в матче. У победителей отличились Джош Норрис (2), Адам Годетт, Алекс Форментон, Артём Зуб и Зак Сэнфорд. За «Эдмонтон» забросили Зак Кассиан, Кайлер Ямамото, Брендан Перлини и Дарнелл Нурс.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 6
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Норрис (Ткачук) – 10:35' (5x4)   1:1 Кассиан (Драйзайтль) – 19:12' (5x4)   2:1 Ямамото (Фёгеле, Лагессон) – 32:18' (5x5)   3:1 Перлини (Кит, Севьюр) – 37:34' (5x5)   3:2 Годетт (Форментон, Тирни) – 42:41' (5x5)   3:3 Форментон (Годетт, Тирни) – 45:07' (5x5)   3:4 Зуб (Браун, Батерсон) – 50:40' (5x5)   4:4 Нурс (Пульюярви, Хайман) – 52:17' (5x5)   4:5 Норрис (Штюцле, Шабо) – 56:18' (5x4)   4:6 Сэнфорд – 59:02' (en)

В Восточной конференции первое место по-прежнему удерживает «Флорида», набравшая 57 очков после 39 матчей. Столько же очков у «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которого также 57 баллов, однако «молнии» провели на две встречи больше. Замыкает тройку «Нью-Йорк Рейнджерс», набравший 54 очка в 39 матчах.

На Западе в лидеры вышел «Колорадо Эвеланш», на счету которого 51 балл после 35 встреч. Столько же очков у «Нэшвилл Предаторз», который опустился на вторую строчку. Правда у «Нэшвилла» сыграно на четыре встречи больше. На два балла от них отстаёт «Сент-Луис Блюз», однако «блюзмены» провели 38 игр.

Турнирная таблица НХЛ
Новость по теме
Гонка бомбардиров НХЛ: Овечкин вышел на второе место, догнав Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022