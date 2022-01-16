Макдона — о передаче Кучерова: то, что он сделал — настоящее волшебство

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона поделился мнением о голевой передаче форварда Никиты Кучерова на Росса Колтона в матче с «Даллас Старз» (3:1).
«Мы столько лет смотрим на Кучерова и все знаем, что у него есть далеко не один способ, чтобы обыграть соперника. Он и бросить сам может, и забросить шайбу в сетку даже из-за ворот, и найти свободного партнёра.
А то, что он сделал сейчас из собственной зоны – настоящее волшебство. Что показывает, какой это умный игрок, и как здорово он обращается с шайбой. Исполнение в том моменте было на высоте, а Росс завершил комбинацию», – цитирует Макдону официальный сайт НХЛ на русском языке.
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров провёл на льду чуть больше 21-й минуты, заработав коэффициент полезности «+1». Хоккеист отдал две результативные передачи, одна из которых привела к победному голу.
Россиянин из своей зоны отдал разрезающую передачу на партнёра в одно касание, выведя его на выход один в ноль.
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