Главный тренер «Ванкувера»: как сдержать Овечкина? Попросить его не выходить на лёд

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро прокомментировал, сможет ли российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки.



«Овечкин побьёт рекорд Гретцки? Он будет играть до тех пор, пока не побьёт его, вот что я вам скажу. Так что ответ «да». Что ставит его в другую категорию или в категорию с легендами — это его желание сделать это.



Как сдержать Овечкина? Прежде всего попросить его не выходить на лёд», — цитирует Будро в «Твиттере» журналист Том Гулитти.



В настоящий момент Овечкин имеет на своём счету 755 шайб в НХЛ, у Гретцки — 894 гола. 36-летний россиянин занимает четвёртое место по данному показателю, до третьего места, на котором расположился Яромир Ягр — 11 шайб.



Матч между «Вашингтоном» и «Ванкувером» пройдёт сегодня, 16 января, в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Начало — в 22:00 мск.