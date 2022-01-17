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Снайперская гонка НХЛ: Овечкин вышел на первое место, догнав Драйзайтля

Снайперская гонка НХЛ: Овечкин вышел на первое место, догнав Драйзайтля
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился точным броском в этом матче, реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 26-м в нынешнем сезоне, благодаря чему он вышел на первое место в снайперской гонке сезона НХЛ. Таким образом, россиянин повторил достижение ранее единолично лидировавшего немецкого форварда «Эдмонтона» Леона Драйзайтля.

Всего за карьеру в НХЛ 36-летний Овечкин принял участие в 1236 матчах, в которых записал в свой актив 756 голов и сделал 618 результативных передач. В нынешнем сезоне россиянин провёл 39 матчей, в которых забросил 26 шайб и сделал 28 результативных передач.

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