Овечкин два раза ударил клюшкой об лёд, упустив опасные моменты. Видео

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Ванкувер Кэнакс». Счёт встречи — 4:2 в пользу гостей.



Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился точным броском в этом матче, реализовав большинство в первом периоде. Для россиянина этот гол стал 756-м в НХЛ. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до 10 голов. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

При этом в середине второго периода у российского форварда было два опасных момента, в которых он мог оформить дубль, но в обоих случаях не смог переиграть голкипера «Ванкувера» Тэтчера Демко. После завершения смены россиянин не смог сдержать своего разочарования, дважды постучав клюшкой по льду. Видео момента можно посмотреть в «Твиттере».