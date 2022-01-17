Защитник «Коламбуса» Гавриков попал в коронавирусный протокол НХЛ

Российский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Отмечается, что также в ковид-протокол попал шведский защитник Адам Боквист.



В текущем регулярном сезоне Гавриков принял участие в 36 матчах, набрав в них 17 (2+15) очков при показателе полезности "+4". На счету Боквиста 26 встреч в чемпионате-2021/2022, он забросил семь голов и отдал семь голевых передач при общей полезности "-10".



«Коламбус» в настоящий момент располагается на десятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 35 очков после 36 проведённых встреч. В следующей игре подопечные Брэда Ларсена сыграют в гостях с «Нью-Йорк Айлендерс» (19 января, 3:00 мск).