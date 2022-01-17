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Шайба Наместникова в меньшинстве помогла «Детройту» обыграть в гостях «Баффало»

Шайба Наместникова в меньшинстве помогла «Детройту» обыграть в гостях «Баффало»
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«Детройт Ред Уингз» в овертайме одержал победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). Встреча прошла в Баффало (США) на стадионе «Кибэнк-центр».

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Владислав Наместников. Он сумел забить гол в меньшинстве на 51-й минуте встречи, ему ассистировали Мориц Зайдер и Тайлер Бертуцци.

Также заброшенными шайбами в игре отметились Дилан Ларкин (дубль) у «Детройта», а у «Баффало» - Хенри Йокихарью и Джефф Скиннер у «Баффало».

«Детройт» занимает девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 41 балл после 40 матчей. У «Баффало» — 13-я строчка на Востоке, в их активе 29 баллов за 38 игр.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2022, понедельник. 21:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 3
ОТ
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Йокихарью (Далин, Скиннер) – 09:56' (5x5)   2:0 Скиннер (Томпсон) – 49:21' (5x5)   2:1 Наместников (Зайдер, Бертуцци) – 50:21' (4x5)   2:2 Ларкин (Фаббри) – 53:28' (5x5)   2:3 Ларкин (Ледди) – 62:07' (3x3)
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