Тимо Майер стал первым игроком за 28 лет, забившим пять голов за первые два периода

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер стал первым хоккеистом с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за первые два периода в матче НХЛ, сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats.
Ранее это достижение покорялось Петеру Бондре (1994), Джо Ньювендайку (1989), Дэйву Андрейчуку (1986), Брайану Тротье (1982) и Реду Бересону (1968).
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.
В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Майер принял участие в 35 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 25 результативных передач при коэффициенте полезности «+11». Всего за карьеру в лиге игрок провел 352 матча, забив 108 голов и сделав 125 результативных передач при общем коэффициенте полезности «-4».
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