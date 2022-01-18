Тимо Майер стал первым игроком за 28 лет, забившим пять голов за первые два периода

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Тимо Майер стал первым хоккеистом с 1994 года, которому удалось забросить пять шайб за первые два периода в матче НХЛ, сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats.

Ранее это достижение покорялось Петеру Бондре (1994), Джо Ньювендайку (1989), Дэйву Андрейчуку (1986), Брайану Тротье (1982) и Реду Бересону (1968).

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Сан-Хосе» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Сан-Хосе на стадионе «Эс-Эй-Пи-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Майер принял участие в 35 матчах, в которых записал в свой актив 20 голов и сделал 25 результативных передач при коэффициенте полезности «+11». Всего за карьеру в лиге игрок провел 352 матча, забив 108 голов и сделав 125 результативных передач при общем коэффициенте полезности «-4».