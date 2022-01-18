«Сиэтл» в серии буллитов обыграл «Чикаго», прервав девятиматчевую серию поражений
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоялась в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой в серии буллитов (2:2 – основное время, 2:0 в серии буллитов).
За «Сиэтл» забивали Винс Данн и Райан Донато. Победный буллит реализовал Йоонас Донской. В составе «Чикаго» отличились Доминик Кубалик и Брэндон Хагель.
Таким образом, «Сиэтлу» удалось прервать серию из девяти поражений подряд. «Чиаго», в свою очередь, потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.
В следующем матче «Сиэтл» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Чикаго» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз». Матчи пройдут 21 и 19 января соответственно.
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