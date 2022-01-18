Барбашёв оформил дубль в матче с «Нэшвиллом» и побил свой рекорд по голам за сезон

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Нэшвилл Предаторз». Идёт второй период, хозяева ведут со счётом 4:2.
Российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв забросил две из четырёх шайб своей команды. Сначала 26-летний хоккеист отличился на 17-й минуте первого периода. Ему ассистировали Брэйден Шенн и Райан О’Райлли.
На шестой минуте второго игрового отрезка Барбашёв забросил вторую шайбу, передачи на счету Джастина Фолка и Брэйдена Шенна. Таким образом, на счету Ивана 15 голов в этом сезоне – ему удалось превзойти свой собственный рекорд по этому показателю. В сезоне-2018/2019 россиянин отличился 14 раз.
Также результативное очко в свой актив записал ещё один россиянин из состава «Сент-Луиса» – Владимир Тарасенко. Он отдал голевую передачу на Райана О’Райлли, забившего второй гол «Блюз».
В текущем сезоне Иван Барбашёв набрал 32 очка, забросив 15 шайб и сделав 17 голевых передач в 38 матчах.
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