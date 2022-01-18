Шесть игроков из КХЛ вошли в окончательный состав сборной Словакии по хоккею на ОИ-2022

Сборная Словакии объявила окончательный состав из 25 игроков на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



Отметим, что в него вошли шесть представителей Континентальной хоккейной лиги.



Вратари: Патрик Рыбар («Динамо Минск», КХЛ), Бранислав Конрад («Оломоуц», Чехия), Матей Томек («Комета» Брно, Чехия).



Защитники: Марек Дялога (ХК «Комета» Брно, Чехия), Мартин Маринчин («Оцеларжи Тршинец», Чехия), Петер Черешняк («Пльзень», Чехия), Марио Грман («ХПК Хямеэнлинна», Финляндия), Михал Чайковски («Сибирь» Новосибирск, КХЛ), Мартин Гернат («Лозанна», Чехия), Шимон Немец («Нитра»), Самуэль Княжко («Сиэтл Тандербёрдс», США, WHL).



Нападающие: Либор Гудачек («Динамо Минск», КХЛ), Милош Келемен («Млада-Болеслав», Чехия), Михал Криштоф («Комета» Брно, Чехия), Марко Данё, Милош Роман (оба — «Оцеларжи Тршинец», Чехия), Юрай Слафковски («ТПС» Турку, Финляндия), Томаш Юрчо («Барыс» Нур-Султан, КХЛ), Петер Цегларик («Авангард» Омск, КХЛ), Марек Гривик («Торпедо» Нижний Новгород, КХЛ), Кристиан Поспишил («Давос», Швейцария), Самуэль Такач («Слован» Братислава), Павол Регенда («Дукла», Словакия), Адриан Холешински («Нитра», Словакия), Петер Зузин («Зволен», Словакия).



Сборная Словакии на групповом этапе встретится с командами Финляндии, Швеции и Латвии.