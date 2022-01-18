«Даллас» отправил Антона Худобина в состав «такси». Ранее он пропустил два гола от «Тампы»

Российский вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин переведён в состав «такси», сообщается на официальной странице «шерифов» в «Твиттере».

Ранее голкипер в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:3) вышел в стартовом составе своей команды впервые с 19 ноября 2021 года, когда «Старз» встречались с «Миннесотой Уайлд» (2:7). Россиянин пропустил две шайбы, отразив 26 бросков.

Напомним, 15 января 35-летний Худобин вышел на лёд на 27-й минуте матча с «Флоридой Пантерз», в котором «Даллас» проиграл 1:7. Россиянин в этой игре пропустил три шайбы.



Всего на счету Антона Худобина в этом сезоне НХЛ девять матчей и 28 пропущенных шайб. Вратарь в среднем отражает 87,9% бросков при коэффициенте надёжности 3.63.



«Даллас» занимает 12-е место в Западной конференции.