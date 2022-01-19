Александр Овечкин сократил отставание от Яромира Ягра до 9 голов за карьеру в НХЛ

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:2 в ползу «Виннипега». В составе столичного клуба отличился российский форвард Александр Овечкин. Он сократил отставание от Яромира Ягра (766) до 9 голов. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).

«Вашингтон» потерпел пять поражений за последние шесть игр. «Виннипег», в свою очередь, одержал четыре победы за последние пять игр.

«Вашингтон» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко. «Виннипег», в свою очередь, занимает десятое место на Западе, записав в свой актив 39 очков.