Вратарь «Бостона» Туукка Раск поделился мыслями после пяти пропущенных шайб за 20 минут

Вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск поделился мыслями после пяти пропущенных шайбах в первом периоде матча с «Каролиной Харрикейнз» (1:7).



«Мне надо было лучше помочь ребятам. Не все в каждом матче сразу чувствуют под собой ноги, так что вратарю порой надо страховать партнеров и делать сейвы. В первом периоде мне надо было совершить два или три спасения, чтобы игра оставалась равной. Но такие дни бывают. Знаете, за многие годы я уяснил одну вещь: ты не так плох или хорош, как думаешь. Надо уметь сохранять равновесие и верить рабочему процессу», — приводит слова Раска официальный сайт НХЛ на русском языке.

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Бостон Брюинз» принимал «Каролину Харрикейнз». Победу в матче одержали гости со счётом 7:1. Проводивший всего второй матч после заключения контракта финский вратарь совершил всего семь сейвов, пропустив пять шайб. После 20 минут встречи Раск был заменён на шведского голкипера Линуса Улльмарка, который в оставшееся время пропустил ещё два гола.