«Вы сами всё знаете». Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль нагрубил 72-летнему журналисту

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль нагрубил 72-летнему обозревателю Edmonton Journal Джиму Мэтисону. Это случилось на пресс-конференции «нефтяников», одержавших лишь две победы в последних 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» не входят в зону плей-офф.

— Есть ли у вас какие-нибудь мысли по поводу того, что нужно улучшить, чтобы вывести команду на правильный путь? В чём основная причина поражений? — спросил журналист.

— Мы должны стать лучше во всём, — нехотя ответил Драйзайтль.



— А рассказать подробнее не хотите?

— Нет. Вы сами всё знаете. Вы сами можете сказать подробнее.

После этого Джим Мэтисон ответил немцу.

— Почему вы такой наглый, Леон?

— А?



— Почему вы такой наглый?

— Я? Нет. Просто отвечаю на вопрос.



— Нет, вы наглый. Каждый раз, когда я вас спрашиваю, вы так себя ведёте.

— Я вам ответил.



— Это плохой ответ.

— Окей.



— Тогда ещё вопрос. В матче с «Оттавой» вы казались расстроенным, так как проиграли со счётом 4:6. Хорошо ли показывать сопернику, что ты расстроен?

— Да, думаю, это замечательно, само собой, — с иронией ответил Драйзайтль. После этого немец ушёл, завершив пресс-конференцию.

Отметим, что Мэтисон является одним из наиболее уважаемых хоккейных журналистов НХЛ. Он работает на матчах «Эдмонтона» с момента основания клуба, а также входит в Зал хоккейной славы.