«Вы сами всё знаете». Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль нагрубил 72-летнему журналисту

Немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль нагрубил 72-летнему обозревателю Edmonton Journal Джиму Мэтисону. Это случилось на пресс-конференции «нефтяников», одержавших лишь две победы в последних 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» не входят в зону плей-офф.
— Есть ли у вас какие-нибудь мысли по поводу того, что нужно улучшить, чтобы вывести команду на правильный путь? В чём основная причина поражений? — спросил журналист.
— Мы должны стать лучше во всём, — нехотя ответил Драйзайтль.
— А рассказать подробнее не хотите?
— Нет. Вы сами всё знаете. Вы сами можете сказать подробнее.
После этого Джим Мэтисон ответил немцу.
— Почему вы такой наглый, Леон?
— А?
— Почему вы такой наглый?
— Я? Нет. Просто отвечаю на вопрос.
— Нет, вы наглый. Каждый раз, когда я вас спрашиваю, вы так себя ведёте.
— Я вам ответил.
— Это плохой ответ.
— Окей.
— Тогда ещё вопрос. В матче с «Оттавой» вы казались расстроенным, так как проиграли со счётом 4:6. Хорошо ли показывать сопернику, что ты расстроен?
— Да, думаю, это замечательно, само собой, — с иронией ответил Драйзайтль. После этого немец ушёл, завершив пресс-конференцию.
Отметим, что Мэтисон является одним из наиболее уважаемых хоккейных журналистов НХЛ. Он работает на матчах «Эдмонтона» с момента основания клуба, а также входит в Зал хоккейной славы.
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