Бучневич вышел из COVID-протокола и уже провёл первую тренировку

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич покинул COVID-протокол и уже провёл первую тренировку, сообщает официальная русская версия сайта НХЛ.



«Да, я думаю, он готов. Я считаю, он выглядел хорошо. Завтра мы проведем еще одну тренировку, и там тоже посмотрим. Я думаю, он сегодня хорошо поработал», – похвалил главный тренер команды Крэйг Берюбе россиянина после его первой тренировки.



Бучневич тренировался в привычном ему звене со своими соотечественниками Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.



Эта российская тройка в нынешнем чемпионате набрала 104 (43+61) очка.

В текущем сезоне Бучневич принял участие в 34 матчах, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. Всего же в НХЛ у него 335 игр, 93 гола и 137 голевых передач.