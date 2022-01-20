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Бучневич вышел из COVID-протокола и уже провёл первую тренировку

Бучневич вышел из COVID-протокола и уже провёл первую тренировку
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Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич покинул COVID-протокол и уже провёл первую тренировку, сообщает официальная русская версия сайта НХЛ.

«Да, я думаю, он готов. Я считаю, он выглядел хорошо. Завтра мы проведем еще одну тренировку, и там тоже посмотрим. Я думаю, он сегодня хорошо поработал», – похвалил главный тренер команды Крэйг Берюбе россиянина после его первой тренировки.

Бучневич тренировался в привычном ему звене со своими соотечественниками Владимиром Тарасенко и Иваном Барбашёвым.

Эта российская тройка в нынешнем чемпионате набрала 104 (43+61) очка.

В текущем сезоне Бучневич принял участие в 34 матчах, в которых отметился 14 заброшенными шайбами и 21 результативной передачей. Всего же в НХЛ у него 335 игр, 93 гола и 137 голевых передач.

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