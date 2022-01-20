Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: будет здорово, если перенос хоккея на ОИ на лето позволит сыграть там НХЛ

Сушинский: будет здорово, если перенос хоккея на ОИ на лето позволит сыграть там НХЛ
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможности переноса хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.

«Если это позволит участвовать игрокам НХЛ, то будет здорово. С другой стороны, это же общий праздник.

Только как это всё будет выглядеть? Половина будет в отпуске, кто-то будет играть в Кубке Стэнли. История тяжёлая. Надо взвесить за и против. Зато КХЛ будет легче игры провести», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Его откроет встреча между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).

Состав групп на ОИ-2022
«Жалеть — не то слово». Как Сушинский променял «Авангард» на «Динамо» ради Олимпиады-2006 «Жалеть — не то слово». Как Сушинский променял «Авангард» на «Динамо» ради Олимпиады-2006
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022