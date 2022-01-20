Сушинский: будет здорово, если перенос хоккея на ОИ на лето позволит сыграть там НХЛ
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Чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский поделился мнением о возможности переноса хоккейного турнира на Олимпийских играх на лето.
«Если это позволит участвовать игрокам НХЛ, то будет здорово. С другой стороны, это же общий праздник.
Только как это всё будет выглядеть? Половина будет в отпуске, кто-то будет играть в Кубке Стэнли. История тяжёлая. Надо взвесить за и против. Зато КХЛ будет легче игры провести», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Мужской хоккейный турнир начнётся 9 февраля. Его откроет встреча между сборными России и Швейцарии (11:40 мск).
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