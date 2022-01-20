Метсола, Каски, Лехтеря и Пулккинен не попали в состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ

Сборная Финляндии по хоккею опубликовала состав на предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).



В итоговую заявку из 25 хоккеистов не попали сразу несколько игроков первых звеньев клубов Континентальной хоккейной лиги. В заявку в числе прочих не вошёл лучший снайпер КХЛ среди защитников — Оливер Каски («Авангард»), на счету которого 14 голов за 47 игр текущего сезона.



Также в список не попали нападающий «Спартака» Йори Лехтеря, на счету которого 39 (10+29) очков в 45 матчах, форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, набравший 34 (22+12) баллов за 49 встреч, и голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, после 31 игры заработавший коэффициент надёжности 1,87 и отразивший 93,1% бросков.

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