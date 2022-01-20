Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Метсола, Каски, Лехтеря и Пулккинен не попали в состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ

Метсола, Каски, Лехтеря и Пулккинен не попали в состав сборной Финляндии по хоккею на ОИ
Комментарии

Сборная Финляндии по хоккею опубликовала состав на предстоящие зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай).

В итоговую заявку из 25 хоккеистов не попали сразу несколько игроков первых звеньев клубов Континентальной хоккейной лиги. В заявку в числе прочих не вошёл лучший снайпер КХЛ среди защитников — Оливер Каски («Авангард»), на счету которого 14 голов за 47 игр текущего сезона.

Также в список не попали нападающий «Спартака» Йори Лехтеря, на счету которого 39 (10+29) очков в 45 матчах, форвард «Трактора» Теэму Пулккинен, набравший 34 (22+12) баллов за 49 встреч, и голкипер «Салавата Юлаева» Юхо Метсола, после 31 игры заработавший коэффициент надёжности 1,87 и отразивший 93,1% бросков.

Новость по теме
Стал известен состав сборной Финляндии по хоккею на Олимпийские игры — 2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022