Канадский клуб исключил из списка рекордсменов Рида Буше, попавшего в секс-скандал

Клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Сарния Стинг» исключил из своего списка рекордсменов нападающего ярославского «Локомотива» Рида Буше.



28-летний форвард занимал первое место в списке лучших снайперов за один сезон в истории команды. В регулярном чемпионате-2012/2013 он провёл 68 матчей, в которых забросил 62 шайбы и отдал 33 голевые передачи при показателе полезности «+13».



Отметим, что теперь данный список возглавляет Стивен Стэмкос, забивший 58 голов за 61 матч в сезоне-2007/2008. В топ-5 входит два россиянина: Иван Новосельцев (68 матчей, 57 шайб, сезон-1998/1999) и Наиль Якупов (65 игр, 49 голов, 2010/2011).



Напомним, в декабре 2021-го Буше признался в суде в преступном сексуальном поведении третьей степени, связанном с сексуальным контактом с несовершеннолетней. Инцидент произошёл в 2011 году, когда игроку было 17 лет.



31 января состоится судебное заседание. Хоккеисту грозило наказание от 25 лет тюремного заключения до пожизненного срока, однако теперь игрок может отделаться условным наказанием, если успешно пройдёт испытательный срок.



В текущем сезоне Буше провёл 46 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них 27 очков: забросил 12 шайб и отдал 15 результативных передач.