«Сибирь» объявила об уходе команды в недельный отпуск

Хоккейный клуб «Сибирь» в «Твиттере» объявил об уходе команды в недельный отпуск.
«С сегодняшнего дня «Сибирь» уходит в запланированный недельный отпуск.
Продолжаем ждать новостей из КХЛ о судьбе регулярного сезона-2021/2022», – написала пресс-служба клуба в «Твиттере».
Напомним, из-за эпидемиологической ситуации в лиге КХЛ объявила о паузе. Ранее руководители некоторых клубов заявляли, что команда готова играть в период отсутствия игроков, вызванных в сборную России для подготовки к Олимпиаде.
В текущем сезоне «Сибирь» провела 50 матчей и набрала 57 очков. Сейчас команда располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. По итогам регулярного чемпионата по восемь лучших команд из каждой конференции выйдут в плей-офф.
Напомним, команды, которые завершили регулярный чемпионат в топ-4, будут начинать серии в плей-офф на домашнем льду. Отставание «Сибири» от идущего на четвёртой строчке «Ак Барса» составляет пять баллов. Правда, новосибирцы провели на две встречи больше.
- 21 января 2022
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