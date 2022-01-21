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«Флорида» установила рекорд клуба по голам за первые 40 матчей сезона. Больше — у 4 команд

«Флорида» установила рекорд клуба по голам за первые 40 матчей сезона. Больше — у 4 команд
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:0.

Как сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги, «Флорида» лидирует в НХЛ со 165 голами (включая один решающий буллит). Это клубный рекорд «Пантерз» по итогам первых 40 матчей сезона. Только четыре команды забивали больше на этом этапе с сезона-1993/1994, когда «Флорида» вступила в лигу: «Питтсбург» в сезоне-1995/1996 (194), «Детройт»-1993/1994 (183), «Тампа-Бэй»-2018/2019 (168) и «Оттава»-2005/2006 (167).

В настоящий момент «Пантерз» занимают первое место в таблице Восточной конференции, набрав 59 очков за 40 матчей.

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