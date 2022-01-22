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Американский журналист — о пасе Капризова между ног: Хартман должен ему ужин со стейком

Американский журналист — о пасе Капризова между ног: Хартман должен ему ужин со стейком
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В Чикаго (США) на стадионе «Юнайтед-центр» прошла очередная встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Миннесоту Уайлд». Победу в матче одержали гости со счётом 5:1.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов стал автором двух голевых передач. Он провёл на льду 19 минут и 29 секунд, заработав показатель полезности «+3».

Журналист Дэйн Митцутани в «Твиттере» отреагировал на первую результативную передачу россиянина в матче: «2:0, «Миннесота». Райан Хартман забивает по возвращении в Чикаго. Ему нужно купить Кириллу Капризову вкусный ужин со стейком за эту голевую передачу».

Напомним, 24-летний Капризов набрал 97 (43+54) очков за первые 90 матчей в НХЛ, заняв 4-е место в истории среди российских игроков лиги.

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