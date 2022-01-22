Журналист The Athletic: не предвидел, что Овечкин в свои 36 найдёт чудо-эликсир молодости

Обозреватели The Athletic Шон Гентайлл и Дом Лущишин составили свой традиционный рейтинг индекса силы клубов НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» в их топе занял 11-е место. Кроме того, специалисты решили вспомнить свои самые смелые прогнозы, данные в начале сезона.

«Смелый прогноз Дома: «Вашингтон» окончательно развалится и не попадёт в плей-офф».



Дом: О нет.



Шон: 1/10. Мы оба с самого начала знали, что это большой риск, да? Я чувствовал себя трусом за то, что сказал, что, по сути, не собираюсь прогнозировать провал «Пингвинз» или «Кэпиталз», пока это не произойдёт на самом деле. Однако иногда трусость оказывается мудростью. Я допускаю такую ​​возможность из-за того, сколько матчей осталось, и того факта, что ситуация с вратарём «Вашингтона» требует решения, — но… да, выглядит не очень хорошо.



Дом: Думаю, я не предвидел, что Алекс Овечкин в свои 36 найдёт волшебный эликсир молодости, чтобы провести один из своих лучших сезонов. Где была бы эта команда, если бы Овечкин продолжал идти по своему графику в прошлом сезоне?



Шон: Это не имеет значения. Это будет продолжаться вечно.



Дом: Верно. Если бы не Овечкин, кандидатом на «Везину» стал бы Илья Самсонов», — приводит слова специалистов The Athletic.