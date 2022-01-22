Брызгалов — о хоккее в России: нужны не громкие слова о «Красной машине», а чёткий план

Бывший вратарь сборной России Илья Брызгалов поделился мнением о ситуации в российском хоккее.

«Я два года не был в России, мне трудно сказать. Но, думаю, что люди действительно не понимают, что происходит с детским, с клубным хоккеем, с национальной сборной. Постоянные перестановки без каких-то изменений, плюс постоянные неудачи, сомнительные результаты. Люди устают от этого, они же не дураки. У многих короткая память, но не настолько уже.



В бардаке, хаосе не может быть развития. Нужны не громкие слова о «Красной машине», а чёткий план — куда ты идёшь и чего хочешь добиться», — приводит слова Ильи Брызгалова «Рейтинг букмекеров».

Ранее бывший вратарь прокомментировал назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА.