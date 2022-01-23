Панарин отметился первой заброшенной шайбой в 2022 году. Ему потребовалось 6 матчей
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Аризону Койотс». После 2-го периода, хозяева ведут – 5:3.
Ближе к окончанию 2-го период отличиться в большинстве удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину. Ему ассистировали защитник Адам Фокс и нападающий Мика Зибанеджад. Примечательно, что эта заброшенная шайба стала первой для Панарина в 2022 календарном году, ему удалось отличиться лишь в шестой игре в этом году.
В текущем сезоне Панарин проводит свой 37-й матч, на его счету 42 (11+31) очка при коэффициенте полезности «+1» и 14 минутах штрафного времени.
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