Будро: уверен, Овечкин побьёт рекорд Гретцки. Он знает, как это сделать

Главный тренер «Ванкувер Кэнакс» Брюс Будро поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Ранее Будро был тренером у Овечкина в «Вашингтоне».
«В воскресенье Овечкин забросил девятую шайбу и набрал 18-е очко в 12 играх против меня с тех пор, как я покинул «Кэпиталз»? Да, он снова это сделал, а потом посмотрел на меня и, как мне показалось, подмигнул. Я губами сказал ему: «Не надо больше забивать». Он отличный парень. Поэтому я уверен, что он побьёт рекорд Уэйна Гретцки (894 гола). Он знает, как это сделать, и у него это получится», – цитирует Будро официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, матч 24 января с «Сент-Луис Блюз» стал для тренера 1000-м в НХЛ. Свою тренерскую карьеру в НХЛ Будро начал в сезоне-2007/2008, возглавив «Вашингтон Кэпиталз». Также канадец работал с «Анахайм Дакс» и «Миннесотой Уайлд».
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