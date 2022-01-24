29% читателей считают, что Кадейкин заслуживал поехать на ОИ, у Кузьменко — 25% голосов

По итогам результатов опроса «Кто из хоккеистов заслуживал попасть в основной состав сборной России на Олимпиаду?», который проводил «Чемпионат», победил форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, набравший 29% голосов.

25% проголосовали за нападающего СКА Андрея Кузьменко, 22% – за его одноклубника Антона Бурдасова. 10% пользователей проголосовали за то, что в составе все достойные, 7% выбрали Станислава Галиева, 4% отдали голос за Владимира Ткачёва и 3% – за Артёма Галимова.

Напомним, в итоговую заявку попали 25 хоккеистов: трое вратарей, восемь защитников и 14 форвардов.



12 игроков не попали в итоговую заявку, среди них:



голкиперы: Ярослав Аскаров и Дмитрий Шугаев; защитники: Шакир Мухамадуллин, Семён Чистяков, Даниил Пыленков, Дмитрий Вишневский; а также нападающие: Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко, Александр Кадейкин, Артём Галимов, Владимир Ткачёв, Станислав Галиев.