А. Юдин: странно, что сборная России отказалась от готовой связки из СКА

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).



«В составе есть фамилии, которые вызывают вопросы – с чего вдруг такой аванс, но ещё больше вопросов по тем, кто определён как резерв, и кого в этом списке вообще нет. Кузьменко и Кадейкина запихнуть в резерв? Не вызвать Бурдасова? Очень странно, что отказались от готовой связки из СКА, они видят друг друга с закрытыми глазами и оба играют очень полезно.



Про игроков других команд из списка бомбардиров КХЛ, кого даже не рассматривали, тоже уже много сказано. Если бы вызванные игроки были лучше в тех или иных компонентах – ещё понятно. Но в этой сборной-то такого нет. Не пропустить важно, согласен – видимо, для этого взяты люди с очень, скажем так, скромной статистикой. Только ведь и забивать как-то надо же. Разве что с вратарями более-менее понятно – играть явно будет Федотов, а со всякими соперниками классом ниже любой нормально будет смотреться. Ну, значит, будем поддерживать ту сборную, какая есть», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.