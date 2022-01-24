А. Юдин: странно, что сборная России отказалась от готовой связки из СКА

Заслуженный мастер спорта, тренер Александр Юдин прокомментировал состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«В составе есть фамилии, которые вызывают вопросы – с чего вдруг такой аванс, но ещё больше вопросов по тем, кто определён как резерв, и кого в этом списке вообще нет. Кузьменко и Кадейкина запихнуть в резерв? Не вызвать Бурдасова? Очень странно, что отказались от готовой связки из СКА, они видят друг друга с закрытыми глазами и оба играют очень полезно.
Про игроков других команд из списка бомбардиров КХЛ, кого даже не рассматривали, тоже уже много сказано. Если бы вызванные игроки были лучше в тех или иных компонентах – ещё понятно. Но в этой сборной-то такого нет. Не пропустить важно, согласен – видимо, для этого взяты люди с очень, скажем так, скромной статистикой. Только ведь и забивать как-то надо же. Разве что с вратарями более-менее понятно – играть явно будет Федотов, а со всякими соперниками классом ниже любой нормально будет смотреться. Ну, значит, будем поддерживать ту сборную, какая есть», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
- 24 января 2022
-
22:31
-
22:11
-
21:39
-
21:17
-
20:49
-
20:30
-
19:36
-
19:24
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:13
-
17:56
-
17:00
-
16:34
-
16:10
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:02
-
14:00
-
13:53
-
13:30
-
13:00
-
12:52
-
12:22
-
11:14
-
10:55
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:42
-
08:51
-
08:41
-
08:36